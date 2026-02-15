Prima pagina Gazzetta dello Sport | Chivu a + 8 sul Milan ma è un errore il rosso a Kalulu

Chivu ha conquistato i tre punti contro il Milan grazie a un gol decisivo, ma l’arbitro ha commesso un errore nel dare il rosso a Kalulu. La decisione ha suscitato molte polemiche tra i tifosi, che hanno assistito a un episodio molto discusso durante il match. La squadra di Chivu ora guida la classifica di otto punti sopra i rossoneri. La partita si è giocata davanti a circa 50.000 spettatori allo stadio, creando un’atmosfera di grande tensione.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con Inter-Juventus: "Chivu a + 8 sul Milan, ma è un errore il rosso a Kalulu. Fuga Inter, furia Juve". L'Atalanta vola sull'Europa. Colpo Fiorentina a Como. Hojlund-Malen e non solo: le chiavi Champions. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

