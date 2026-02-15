Prima pagina Gazzetta dello Sport | Chivu a + 8 sul Milan ma è un errore il rosso a Kalulu

Chivu ha conquistato i tre punti contro il Milan grazie a un gol decisivo, ma l’arbitro ha commesso un errore nel dare il rosso a Kalulu. La decisione ha suscitato molte polemiche tra i tifosi, che hanno assistito a un episodio molto discusso durante il match. La squadra di Chivu ora guida la classifica di otto punti sopra i rossoneri. La partita si è giocata davanti a circa 50.000 spettatori allo stadio, creando un’atmosfera di grande tensione.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con Inter-Juventus: "Chivu a + 8 sul Milan, ma è un errore il rosso a Kalulu. Fuga Inter, furia Juve". L'Atalanta vola sull'Europa. Colpo Fiorentina a Como. Hojlund-Malen e non solo: le chiavi Champions. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chivu a + 8 sul Milan, ma è un errore il rosso a Kalulu” Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan verso Como: Leao a rischio, ma vuole esserci” Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, si segnala che il Milan si prepara alla trasferta di Como, con Leao in dubbio ma determinato a scendere in campo. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ma che Diavolo! Il Milan travolge il Bologna” Questa mattina, la prima pagina della Gazzetta dello Sport apre con una notizia che ha fatto parlare i tifosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: LA GAZZETTA DELLO SPORT * 14/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 febbraio: la rassegna stampa; Senza reti la sfida salvezza. Inter-Chivu 2028 - La rassegna stampa del 7 febbraio 2026. La Gazzetta dello Sport: Il Milan all'assalto con NkunkuLa prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata quasi totalmente al successo della Brignone (che a distanza di 315 dal terribile infortunio vince il superG ... tuttonapoli.net La Gazzetta in apertura: Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare ChivuL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu. Stasera i ... milannews.it Buona giornata con la prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola facebook Buongiorno care lettrici e cari lettori e buona domenica. Ecco la nostra prima pagina di oggi, #15febbraio x.com