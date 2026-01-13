Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan verso Como | Leao a rischio ma vuole esserci

Da pianetamilan.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, si segnala che il Milan si prepara alla trasferta di Como, con Leao in dubbio ma determinato a scendere in campo. La partita rappresenta un momento importante per la squadra in un contesto di stagione ancora aperto, mentre si fanno spazio anche le ultime news sul calciomercato e le attività del club rossonero.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport milan verso como leao a rischio ma vuole esserci

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan verso Como: Leao a rischio, ma vuole esserci”

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Atalanta-Milan, Lookman e Leao, duello a tutta velocità”

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, per Leao niente feste. Füllkrug prende il 9”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 07/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; SAN SEVERO CALCIO 1922 INARRESTABILE, KO LA COSMANO FOGGIA; “IL GIORNALE” * 09/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nuovo Milan in agguato”.

prima pagina gazzetta sportGazzetta dello Sport su Inter-Napoli: "Belle forti" - "Belle forti": questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina. tuttonapoli.net

prima pagina gazzetta sportLa Gazzetta dello Sport: "Chivu prova la fuga. Conte crede nel bis" - Una goleada in piena regola impartita alla Cremonese, con cinque gol e tre punti che hanno permesso ai bianconeri di Spalletti di prendersi il terzo posto, portandosi a - tuttonapoli.net

prima pagina gazzetta sportInter e Napoli si giocano un pezzo di Scudetto. La Gazzetta dello Sport: “Scappa o spacco” - È il giorno del big match tra Inter e Napoli e la prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla sfida in programma a San Siro. tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.