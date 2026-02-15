Prima il supermercato poi i lavori | Zona Rocca persi tanti parcheggi Il Comune | Aggiunti poco lontano

Il supermercato ha chiuso i parcheggi, e i lavori in via Venezia hanno ridotto gli spazi disponibili, facendo perdere posti auto ai residenti di zona Rocca. Il Comune ha risposto aggiungendo alcuni stalli poco lontano, ma la mancanza di parcheggi resta un problema concreto per chi vive lì.

Prima il supermercato, poi i lavori in via Venezia. Due circostanze che, per motivi molto diversi (perenni nel primo caso, temporanei nel secondo) hanno tolto diversi posti auto per i residenti della zona tra via di Roma e la Rocca Brancaleone. "Le scrivo dal Quartiere Quadrilatero della Rocca Brancaleone, dove io e molti altri residenti abbiamo regolarmente pagato il contrassegno per poter parcheggiare negli stalli riservati – si legge nella lettera di un lettore indirizzata al sindaco –. Si tratta di somme che, per molti di noi, rappresentano un sacrificio economico. Tuttavia, a seguito prima della costruzione del nuovo supermercato e ora dei lavori in via Venezia, i parcheggi dedicati ai residenti sono progressivamente scomparsi o resi inutilizzabili, senza che sia stata individuata una soluzione alternativa adeguata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

