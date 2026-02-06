L' ospedale San Giacomo riapre riqualificazione da 145 milioni Rocca al Comune | Fate i parcheggi

L’ospedale San Giacomo riprende vita. Dopo mesi di attesa, la Asl Roma 1 ha dato il via libera alla gara d’appalto per la progettazione della riqualificazione, che costa oltre 3 milioni di euro. Ora si aspetta solo di mettere in moto i lavori, mentre il Comune chiede di accelerare anche sui parcheggi.

La Asl Roma 1 ha approvato la delibera per l'indizione della gara da 3 milioni e 144mila euro per la progettazione. La struttura è chiusa dal 2008: ecco come diventerà L’ospedale San Giacomo riaprirà. Il passo in avanti c’è stato con l’approvazione della delibera, da parte della Asl Roma 1, per l’indizione della gara d’appalto per la progettazione, dal valore di 3 milioni e 144mila euro. La riqualificazione del complesso fondato nel 1300 e chiuso dal 2008 vale 145 milioni. La struttura, rinnovata, ospiterà un ospedale di comunità, una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) e una lungodegenza.🔗 Leggi su Romatoday.it

La Regione Lazio ha dato il via libera alla progettazione del nuovo ospedale San Giacomo nel centro di Roma.

Roma, Ospedale San Giacomo, via libera alla progettazione: parte l’iter per riaprireAsl Roma 1 avvia la gara da 3,144 milioni per progettare il nuovo San Giacomo. Investimento da 145 milioni e apertura attesa 2028-2029 ... ilquotidianodellazio.it

Ospedale San Giacomo verso la riapertura: gara al via e piano Rocca per riportare cure pubbliche nel centro di RomaAvviata la gara Asl Roma 1 per il nuovo San Giacomo: progetto da 145 milioni, 140 posti letto, apertura attesa 2028-2029 e focus fragilità. ilquotidianodellazio.it

Il nuovo San Giacomo, nel centro di Roma, conterà su 300 professionisti, per una struttura che avrà ospedale di comunità, RSA e lungodegenza. facebook

