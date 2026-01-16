Prima ' studiano' le auto in zona stazione poi rubano cioccolata e caffè al supermercato

In zona stazione, alcuni giovani sono stati notati mentre studiavano le auto, ma successivamente sono stati coinvolti in episodi di furto di cioccolata e caffè al supermercato. La loro notorietà presso le forze dell’ordine, legata a precedenti episodi di consumo di sostanze stupefacenti, ha influito sulle indagini e sulla loro reputazione.

