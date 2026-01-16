Prima ' studiano' le auto in zona stazione poi rubano cioccolata e caffè al supermercato
In zona stazione, alcuni giovani sono stati notati mentre studiavano le auto, ma successivamente sono stati coinvolti in episodi di furto di cioccolata e caffè al supermercato. La loro notorietà presso le forze dell’ordine, legata a precedenti episodi di consumo di sostanze stupefacenti, ha influito sulle indagini e sulla loro reputazione.
Essere volti noti agli agenti della polizia locale per essere stati protagonisti di episodi riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti non ha giocato a loro favore. Ancora meno lo è stato girovagare con fare losco tra veicoli in sosta, proprio mentre gli agenti in borghese stavano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Rubano un'auto, poi l'assalto con la pistola: terrore al supermercato
Leggi anche: Va a fare la spesa e i ladri prima le rubano nell'auto e poi a casa
Gli studenti della prima primaria della scuola Zangara, studiano la fonetica inglese e imparano a leggere e scrivere lo stampato minuscolo, facendo un piccolo dettato. Students from 1st grade primary are studying English phonics and learning to read a - facebook.com facebook
"Ah, perché non mi sono messo a studiare prima, per imparare tutte queste cose". Oggi nel 1622 nasceva #Molière, pseudonimo di Jean-Baptiste Poquelin. #15gennaio. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.