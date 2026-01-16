Prima ' studiano' le auto in zona stazione poi rubano cioccolata e caffè al supermercato

Da ferraratoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In zona stazione, alcuni giovani sono stati notati mentre studiavano le auto, ma successivamente sono stati coinvolti in episodi di furto di cioccolata e caffè al supermercato. La loro notorietà presso le forze dell’ordine, legata a precedenti episodi di consumo di sostanze stupefacenti, ha influito sulle indagini e sulla loro reputazione.

Essere volti noti agli agenti della polizia locale per essere stati protagonisti di episodi riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti non ha giocato a loro favore. Ancora meno lo è stato girovagare con fare losco tra veicoli in sosta, proprio mentre gli agenti in borghese stavano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

