Finisce in parità il match tra la capolista Folgore e la Belfortese, ne approfitta il Montegiorgio che vince a suon di gol la gara contro il Loreto. Successo esterno del Potenza Picena a Pollenza. I risultati e i marcatori dell’11ª giornata: Portorecanati-Montecosaro 1-1 (35’ Doda, 9’ st Guercio); Folgore Castelraimondo-Belfortese 0-0; Montecassiano-Pinturetta 4-0 (30’ Micucci, 45’ Chiaraberta, 5’ st e 40’ st Balloni); Montegiorgio-Loreto 5-1 (13’ e 39’ st Marsili, 30’ aut. Rossini, 42’ Calvagni, 10’ st Pigliacampo, 13’ st Cobo); Montemilone Pollenza-Potenza Picena 0-3 (20’ Pistelli, 38’ Vecchione, 25’ st Castellano); San Claudio-Elite Tolentino 2-1 (10’ Vecchi, 2’ st Ruggeri, 32’ st Ibi); Santa Maria Apparente-Appignanese 2-1 (25’ Capenti, 40’ e 45’ st Serantoni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. La leader Folgore pareggia con Belforte