Prezzi delle case le previsioni per il 2026 a Firenze
Il mercato immobiliare di Firenze si muove ancora verso l’aumento dei prezzi, anche nel 2026. Secondo le stime di Tecnocasa, le quotazioni delle case nella città potrebbero salire tra l’1% e il 3%. Questa previsione si basa sull’aumento della domanda di appartamenti in centro e sulla scarsità di nuove costruzioni.
Prezzi delle case, Firenze tra le città in Italia con i maggiori rincari: ecco le zone più costose
Nel 2025, il mercato immobiliare di Firenze evidenzia un aumento dei prezzi delle case, posizionandosi tra le città italiane con i maggiori rincari.
Prezzi delle case in vendita fuori controllo anche a Firenze: monolocale di 12mq senza finestre a 130mila euro. I comitati: «Come può avere l’abitabilità?»
Rischio di una BOLLA immobiliare in Italia nel 2026 | La previsione di Andrea Guarise
