Previsioni meteo Toscana | tornano pioggia forte vento e mareggiate è allerta gialla

La Toscana si prepara a condizioni meteorologiche avverse con pioggia intensa, vento forte e mareggiate. L’allerta gialla è stata emessa per tutta la regione, segnalando possibili disagi e necessità di attenzione. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le misure di sicurezza appropriate per affrontare questa fase meteorologica.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Scatta un'allerta gialla su tutta la Toscana. Pioggia e vento forti caratterizzeranno la giornata di mercoledì 28 gennaio. Ma già dalla notte tra martedì e mercoledì ci saranno le prime precipitazioni. Accompagnate da mareggiate sulle coste. Una specifica allerta gialla è stata diramata anche per vento e riguarderà di fatto tutta la costa toscana, ad eccezione dell'ultima parte della costa di Massa Carrara. Le previsioni. Così il Lamma Toscana sulla giornata di mercoledì: "Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale.

