Presto misure a sostegno del cartario
Riccardo Zucconi, deputato di FdI, annuncia che presto arriveranno misure di sostegno per il settore cartario, a causa delle difficoltà che da tempo affliggono le aziende del comparto. La proposta mira a migliorare le regole e i supporti economici, anche considerando i contatti con l’Europa per trovare soluzioni condivise. In concreto, si lavora per creare un quadro più stabile e praticabile per le imprese italiane di carta.
"Cartario, atteso a breve un provvedimento volto ad affrontare in maniera organica la questione, anche alla luce delle interlocuzioni in sede europea, con l’obiettivo di garantire un quadro normativo ed economico più sostenibile per il sistema produttivo nazionale": lo afferma l’onorevole di FdI, Riccardo Zucconi. "La tutela del distretto cartario lucchese – spiega – così come dell’intero comparto manifatturiero italiano, rappresenta una priorità strategica. Difendere queste realtà significa preservare competenze, occupazione, capacità di innovazione e una tradizione industriale che ha contribuito in modo significativo alla crescita economica del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Inps, misure di sostegno al reddito: ecco le novità del 2026 per lavoratori e famiglie
La legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le misure di sostegno al reddito gestite dall’Inps, introducendo novità e modifiche normative.
Meloni: “Presto presenteremo misure anti maranza”
Il governo italiano sta predisponendo nuove misure per contrastare la violenza giovanile e le attività delle gang, tra cui i cosiddettiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Fitto, 'presto misure di sostegno a regioni confine orientale'Prossimamente pubblicheremo una comunicazione per le regioni di confine orientale, in cui saranno delineate misure concrete a sostegno della prosperità, della resilienza e della sicurezza a lungo ... ansa.it
In arrivo un pacchetto di misure straordinarie per tutelare il diritto allo studio degli studenti universitari residenti a #Niscemi o provenienti dalle aree colpite dal #ciclone #Harry. Leggi https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/maltempo-presto-mis facebook