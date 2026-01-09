Il governo italiano sta predisponendo nuove misure per contrastare la violenza giovanile e le attività delle gang, tra cui i cosiddetti

Tempo di lettura: < 1 minuto “I provvedimenti varati dal governo sulla violenza minorile “non bastano, il fenomeno delle gang giovanili e i cosiddetti maranza continuano a imperversare, perciò stiamo lavorando a un altro provvedimento specifico sul tema che verrà presentato nei prossimi Consigli dei ministri”. Così la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. Meloni ha citato, come esempio, il decreto Caivano e ricordato: “Su quello abbiamo raccolto consigli che venivano dai magistrati che operano in quei territori e crediamo di aver contribuito a colmare alcune lacune nel nostro ordinamento, tra cui la possibilità di arrestare in flagranza un minore che sia in possesso di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meloni: “Presto presenteremo misure anti maranza”

Leggi anche: Il mini taglio Irpef, le tasse che aumentano e le misure anti-evasione (anche quella che per Meloni era “follia”): cosa cambia con la manovra

Leggi anche: Alle cassiere spray urticante anti-maranza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meloni: presto in CdM misure per Isole minori - Il governo ha già messo a disposizione per le Isole minori "cento milioni di euro con appositi bandi già espletati" e "un nuovo provvedimento di sistema arriverà nelle prossime settimane in Consiglio ... rainews.it

Meloni: presto in CdM misure per Isole - 18 Meloni: presto in CdM misure per Isole Il governo ha già messo a disposizione per le Isole minori "cento milioni di euro con appositi bandi già espletati" e "un nuovo provvedimento di sistema ... televideo.rai.it

Manovra, Meloni: "Priorità a famiglia, salari e sanità". Taglio dell'Irpef, pensioni e... Tutte le misure approvate. VIDEO - Giorgetti: "Per le pensioni minime aumento di 20 euro mensili" Per le pensioni minime "abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili, ricorderete le polemiche rispetto ai 6 euro dell'anno scorso ... affaritaliani.it

L’irritazione di Meloni davanti ai ministri: “Mi tocca pure rivedervi presto” x.com

L’irritazione di Meloni davanti ai ministri: “Mi tocca pure rivedervi presto” A palazzo Chigi, ultimo cdm prima di Natale con scambio di regali. Gelo tra Salvini e il titolare dell’Economia. ROMA – Nel bel mezzo dell’ennesima giornata sull’ottovolante a causa d - facebook.com facebook