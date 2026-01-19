Inps misure di sostegno al reddito | ecco le novità del 2026 per lavoratori e famiglie

La legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le misure di sostegno al reddito gestite dall’Inps, introducendo novità e modifiche normative. Queste variazioni mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori e delle famiglie, garantendo un supporto più efficiente e adeguato alle esigenze attuali. Di seguito si approfondiscono le principali novità previste per il 2026, con attenzione alle modalità di accesso e alle principali novità legislative.

La legge di Bilancio 2026 ha delineato il quadro normativo inerente le modalità di sostegno al reddito da parte dell'Inps, introducendo modifiche strutturali per garantire una rete di protezione sociale più efficace. Secondo quanto illustrato nella circolare numero 1 del 15 gennaio 2026, l' Inps gestirà le nuove risorse destinate ai lavoratori e nuclei familiari, con particolare attenzione alla continuità dei trattamenti di integrazione salariale. Le misure di sostegno al reddito includono proroghe per le aree di crisi industriale e innovazioni nelle modalità di erogazione degli indennizzi. L'azione dell'istituto di previdenza si concentra sulla digitalizzazione dei processi e sulla semplificazione dell'accesso ai sussidi, dando priorità ai più fragili e ai percettori di Naspi, nonché ai soggetti disoccupati che intendano sfruttare le opportunità dell'autoimpiego.

Nel 2026, le misure di sostegno alle famiglie si ampliano con nuovi bonus e agevolazioni. La riforma dell’Isee, l’ampliamento dei congedi parentali e il rafforzamento del Bonus mamme rappresentano interventi volti a migliorare la tutela e il supporto per le famiglie italiane. Queste novità intendono favorire una maggiore equità e facilitare l’accesso alle agevolazioni, contribuendo a creare un sistema di assistenza più inclusivo e sostenibile.

