Violenza sessuale Senza consenso è stupro | il 15 febbraio presidio in Piazza del Plebiscito

Il 15 febbraio, Piazza del Plebiscito a Napoli si riempie di persone che vogliono dire basta alla violenza sessuale. Alle 11, si terrà un presidio per ricordare che senza consenso non può esserci nulla, nemmeno il rispetto. La protesta si svolge in contemporanea con altre città italiane e anticipa la grande manifestazione nazionale di Roma, prevista per il 28 febbraio. Centinaia di cittadini si sono radunati per ribadire che il consenso non si tocca e per chiedere una legge più chiara e protezioni più forti contro gli abusi.

"Senza consenso è stupro, il consenso non si tocca": il 15 febbraio, in Piazza del Plebiscito a Napoli, alle ore 11 - in concomitanza con altre città italiane e in preparazione della manifestazione nazionale a Roma prevista il 28 febbraio - si terrà un presidio per contestare "la riscrittura.

