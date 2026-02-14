milano cortina preservativi per gli atleti al villaggio olimpico finiti in tre giorni

A Milano Cortina, i preservativi destinati agli atleti del Villaggio olimpico sono terminati in soli tre giorni, a causa della grande richiesta durante i primi eventi. Molti sportivi si trovano ora senza il loro rifornimento, mentre gli organizzatori cercano di organizzare un nuovo stock. La distribuzione di 10.000 preservativi si è rivelata insufficiente di fronte all’entusiasmo e all’afflusso di partecipanti.

