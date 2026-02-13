I preservativi consegnati agli atleti al villaggio olimpico di Cortina, situato a Fiames, sono già terminati tutti, dopo soli tre giorni, a causa di una consegna più breve del previsto e di una maggiore richiesta da parte dei partecipanti.

I preservativi consegnati agli atleti al villaggio olimpico di Cortina, situato a Fiames, sono già terminati tutti. È l’altra faccia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: i Giochi invernali non hanno raffreddato i bollenti spiriti degli atleti. C’è chi, come la 24enne Sophia Kirkby, stella dello slittino del Team Usa, nei giorni scorsi ha lanciato un vero e proprio ‘casting’ social per trovare un appuntamento durante i Giochi. E con San Valentino alle porte, gli incontri amorosi sono aumentati, in un modo che evidentemente gli organizzatori non avevano previsto. A confermare tutto a La Stampa è stato proprio un atleta, pretendendo l’anonimato: “Le scorte sono andate esaurite in appena tre giorni, ci hanno promesso che ne arriveranno degli altri, ma chissà quando”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Finiti i preservativi per gli atleti al villaggio olimpico di Cortina: “Scorte esaurite in tre giorni, chissà quando ne arriveranno altri”

Durante i Giochi invernali di Milano-Cortina, gli atleti non hanno trovato preservativi a disposizione come era successo a Parigi 2024.

Gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Cortina soggiorneranno negli hotel della zona invece di alloggiare nel villaggio olimpico di Fiames.

