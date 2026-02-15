PresaDiretta stasera su Rai 3 | ospiti Gratteri e Antonio Di Pietro

Da movieplayer.it 15 feb 2026

Stasera su Rai 3, Riccardo Iacona presenta una puntata di PresaDiretta che affronta temi caldi come i processi giudiziari controversi, le sfide ai diritti civili e le minacce ai giornalisti. Tra gli ospiti ci sono il procuratore Nicola Gratteri e l’ex ministro Antonio Di Pietro, pronti a commentare le questioni più delicate di questi tempi. La trasmissione si addentra tra i tribunali italiani e americani, offrendo uno sguardo diretto sui casi più discussi e sulle tensioni che coinvolgono le istituzioni.

Stasera 15 febbraio Riccardo Iacona apre la stagione con un racconto tra tribunali al limite, diritti civili in discussione e giornalisti minacciati: una puntata tra Italia e Stati Uniti. Stasera, domenica 15 febbraio in prima serata torna PresaDiretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona, in onda alle 20.30 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay. La nuova stagione si apre con uno speciale PresaDiretta Open, un viaggio dentro il sistema giustizia italiano tra procure, tribunali e corti d'Appello, da Alessandria a Gallarate fino a Roma e Milano. Il reportage racconta le criticità strutturali della macchina giudiziaria: uffici con carenze di personale amministrativo fino al 60%, archivi con chilometri di atti e udienze già calendarizzate fino al 2032. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

