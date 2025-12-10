Roberto Benigni stasera su Rai 1 il monologo su Pietro
Stasera su Rai 1, Roberto Benigni presenta un monologo dedicato a Pietro, figura centrale della cristianità. Attraverso un evento speciale, l'attore e regista approfondirà la vita e il ruolo dell'apostolo, offrendo una riflessione coinvolgente e significativa per il pubblico.
Questa sera Roberto Benigni accompagnerà i telespettatori di Rai 1 con un evento unico dedicato a Pietro, l'uomo imperfetto, un punto di riferimento della cristianità. Il regista vuole dimostrare come il personaggio è più vicino a noi di quanto possiamo pensare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
A qualcuno fischieranno le orecchie, soprattutto in questi giorni. "Il sogno" di Roberto Benigni e Michele Ballerin, con Stefano Andreoli vi aspetta in tutte le librerie.
Papa Leone XIV ha incontrato questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Roberto Benigni, insieme ai vertici Rai e alla produzione di "Pietro, un uomo nel vento", realizzato con Vatican Media e in onda su Rai1 il 10 dicembre. Il Papa, apparendo sorridente, ha v
Roberto Benigni racconta 'Pietro - Un uomo nel vento', stasera su Rai 1 - 30 su Ra1 in anteprima mondiale il monologo del premio Oscar 'Pietro -
