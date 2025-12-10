Roberto Benigni stasera su Rai 1 il monologo su Pietro

Ildifforme.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 1, Roberto Benigni presenta un monologo dedicato a Pietro, figura centrale della cristianità. Attraverso un evento speciale, l'attore e regista approfondirà la vita e il ruolo dell'apostolo, offrendo una riflessione coinvolgente e significativa per il pubblico.

Questa sera Roberto Benigni accompagnerà i telespettatori di Rai 1 con un evento unico dedicato a Pietro, l'uomo imperfetto, un punto di riferimento della cristianità. Il regista vuole dimostrare come il personaggio è più vicino a noi di quanto possiamo pensare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

