Roberto Benigni stasera su Rai 1 il monologo su Pietro

Stasera su Rai 1, Roberto Benigni presenta un monologo dedicato a Pietro, figura centrale della cristianità. Attraverso un evento speciale, l'attore e regista approfondirà la vita e il ruolo dell'apostolo, offrendo una riflessione coinvolgente e significativa per il pubblico.

Questa sera Roberto Benigni accompagnerà i telespettatori di Rai 1 con un evento unico dedicato a Pietro, l'uomo imperfetto, un punto di riferimento della cristianità. Il regista vuole dimostrare come il personaggio è più vicino a noi di quanto possiamo pensare.

Papa Leone XIV ha incontrato questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Roberto Benigni, insieme ai vertici Rai e alla produzione di “Pietro, un uomo nel vento”, realizzato con Vatican Media e in onda su Rai1 il 10 dicembre. Il Papa, apparendo sorridente, ha v Vai su X

