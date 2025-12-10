Roberto Benigni racconta ‘Pietro – Un uomo nel vento’ stasera su Rai 1

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Pietro – Un uomo nel vento' di Roberto Benigni andrà in onda stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21.30 su Rai 1, Rai Radio 3 e RaiPlay. Un monologo sorprendente e un evento tv, per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano: l'attore premio Oscar racconterà la vita dell’uomo al quale Gesù . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Roberto Benigni guida per le strade di Roma senza cintura e al telefono. È polemica: “Fategli la multa”

Roberto Benigni senza cintura e al telefono in auto: è polemica | VIDEO

Roberto Benigni beccato in auto senza cintura e al cellulare, i fan lo salutano ma lui non risponde

roberto benigni racconta 8216pietroRoberto Benigni a passeggio nei Giardini Vaticani: tutto su Pietro, il suo grande ritorno in tv - Con la benedizione e la promozione di Papa Leone, arriva stasera in tv Pietro, il nuovo show/monologo evento di Roberto Benigni. Si legge su msn.com