Roberto Benigni racconta ‘Pietro – Un uomo nel vento’ stasera su Rai 1
'Pietro – Un uomo nel vento' di Roberto Benigni andrà in onda stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21.30 su Rai 1, Rai Radio 3 e RaiPlay. Un monologo sorprendente e un evento tv, per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano: l'attore premio Oscar racconterà la vita dell'uomo al quale Gesù
Roberto Benigni guida per le strade di Roma senza cintura e al telefono. È polemica: “Fategli la multa”
Roberto Benigni senza cintura e al telefono in auto: è polemica | VIDEO
Roberto Benigni beccato in auto senza cintura e al cellulare, i fan lo salutano ma lui non risponde
A qualcuno fischieranno le orecchie, soprattutto in questi giorni. "Il sogno" di Roberto Benigni e Michele Ballerin, con Stefano Andreoli vi aspetta in tutte le librerie. Vai su Facebook
Papa Leone XIV ha incontrato questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Roberto Benigni, insieme ai vertici Rai e alla produzione di “Pietro, un uomo nel vento”, realizzato con Vatican Media e in onda su Rai1 il 10 dicembre. Il Papa, apparendo sorridente, ha v Vai su X
Roberto Benigni a passeggio nei Giardini Vaticani: tutto su Pietro, il suo grande ritorno in tv - Con la benedizione e la promozione di Papa Leone, arriva stasera in tv Pietro, il nuovo show/monologo evento di Roberto Benigni. Si legge su msn.com
