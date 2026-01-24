Preghiera del mattino del 24 Gennaio 2026 | Donami un cuore dolce e umile

Il 24 gennaio 2026, condividiamo la preghiera del mattino: “Donami un cuore dolce e umile”. In questo Sabato, dedichiamo qualche momento di riflessione e fiducia, affidando le nostre speranze alla Beata Vergine Maria. Un gesto semplice ma importante, che ci invita a iniziare la giornata con serenità e apertura al prossimo, mantenendo nel cuore umiltà e dolcezza.

Iniziamo questo Sabato con la preghiera: invochiamo la Beata Vergine Maria per affidarle ogni nostra speranza. Offriamo il cuore al Signore e lasciamoci guidare dal suo sguardo in questo nuovo giorno. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Maria, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come sorgente. Creami un cuore dolce e umile che ami senza esigere di essere riamato.

