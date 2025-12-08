Tempo di lettura: 2 minuti I Club Lions Benevento Arco Traiano e Benevento Host doneranno ufficialmente giovedì 11 dicembre alle ore 11:00, presso il Museo Arcos, una serie di tavole descrittive tattili in Braille, realizzate per accompagnare in modo pienamente accessibile tutte le persone non vedenti e ipovedenti lungo il percorso dedicato alle opere presenti nella sezione egizia. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Provincia di Benevento e Sannio Europa, inserita nell’impegno per la tutela della vista, costituisce un passo concreto verso la costruzione di una cultura realmente inclusiva e partecipativa volta a garantire a ogni visitatrice e ogni visitatore il diritto universale alla conoscenza, alla fruizione del patrimonio culturale e all’esperienza estetica senza barriere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inclusione al Museo Arcos: l’impegno dei Lions per un’arte senza barriere