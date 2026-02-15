Potenza inarrestabile | Felippe fa doppietta Altamura ko con due espulsioni in Serie C

Felippe segna due gol e porta il Potenza alla vittoria contro l’Altamura, che termina la partita in dieci uomini dopo due espulsioni. La squadra ospite ha subito un leggero calo dopo il primo gol di Felippe, che ha messo in crisi la difesa avversaria. La partita si è complicata ulteriormente con le due espulsioni, lasciando l’Altamura in dieci per quasi tutto il secondo tempo.

Potenza travolge l'Altamura 3-0: una doppietta di Felippe e un'espulsione doppia complicano la serata murgiana. Il Potenza ha superato il Team Altamura con un netto 3-0 nella 27ª giornata del campionato di Serie C, match disputato ieri al Viviani. La vittoria, arrivata al termine di una partita condizionata da due espulsioni tra le fila ospiti, interrompe la striscia positiva degli altamurani, che durava da sei incontri. Il risultato consolida la posizione del Potenza in classifica, mentre l'Altamura incassa una battuta d'arresto inaspettata. Un inizio shock: infortunio e rigore per il Potenza.