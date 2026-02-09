Malen inarrestabile doppietta da bomber vero e Cagliari ko | la Roma aggancia la Juventus al 4° posto

La Roma batte 2-0 il Cagliari e sorpassa la squadra di Allegri, agganciando la Juventus al quarto posto in classifica. Decisiva la doppietta di Malen, che si fa trovare pronto e firma due reti decisive. Il Cagliari invece si ferma, senza riuscire a reagire alla pressione avversaria.

Approfondimenti su Roma Juventus

La Juventus ha battuto la Cremonese 5-0 all’Allianz Stadium nella ventesima giornata di Serie A, consolidando il terzo posto in classifica.

Durante la partita tra Roma e Cagliari, Malen ha segnato due volte, portando avanti la squadra giallorossa.

Ultime notizie su Roma Juventus

