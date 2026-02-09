Malen inarrestabile doppietta da bomber vero e Cagliari ko | la Roma aggancia la Juventus al 4° posto
La Roma batte 2-0 il Cagliari e sorpassa la squadra di Allegri, agganciando la Juventus al quarto posto in classifica. Decisiva la doppietta di Malen, che si fa trovare pronto e firma due reti decisive. Il Cagliari invece si ferma, senza riuscire a reagire alla pressione avversaria.
La Roma batte 2-0 il Cagliari e aggancia la Juventus al quarto posto. Decisiva la doppietta di uno scatenato Malen. Gasperini si porta a tre punti dal Napoli, che sfiderà nel prossimo turno.🔗 Leggi su Fanpage.it
#pensieromanista Prestazione intensa , gara combattuta e dominata , grande vittoria con un ani..malen inafferrabile , un guerriero capace e determinato , praticamente inarrestabile , poi signore e signori c’è lui…silenzio ! #aniMalen #grazieraspadori facebook
