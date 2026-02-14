Topi a scuola oltre trecento studenti in sciopero al Grigoletti

Perché ci sono stati oltre trecento studenti che hanno scioperato sabato 14 febbraio, il motivo principale è la mancanza di sicurezza nella scuola Grigoletti. Gli studenti hanno organizzato manifestazioni con striscioni e cartelli, e hanno anche affisso un manifesto ironico firmato dal partito topolista. Questa protesta nasce dalla preoccupazione per le condizioni di sicurezza che, secondo gli studenti, sono insufficienti.

Il presidio davanti all'entrata della scuola per chiedere una soluzione rapida per rimuovere i roditori all'interno dell'istituto Striscioni, cartelli. Persino un manifesto - ironico - del partito topolista. Oltre trecento studenti nella giornata di sabato 14 febbraio hanno incrociato le braccia rinunciando a una giornata di scuola per chiedere maggiore sicurezza all'interno dell'istituto. Il motivo è legato alla presenza di roditori che stanno mettendo in seria difficoltà i liceali e i responsabili dell'istituto, compresa la dirigente scolastica. Il problema si è aggravato dopo che un topo è stato trovato nel bagno della scuola.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Gli studenti del liceo Grigoletti si sono uniti in un progetto solidale promosso dall'associazione Hapa Tuko, contribuendo alla costruzione di una scuola in Perù.

