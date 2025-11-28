Un vecchio immobile abbandonato torna a nuova vita grazie a Cia Arezzo a Ponte a Poppi

Un vecchio immobile abbandonato torna a nuova vita e diventa un presidio fondamentale per imprese agricole e cittadini del Casentino. A Ponte a Poppi, al civico 152 di via Roma, è stato inaugurato il nuovo ufficio di Cia Arezzo, alla presenza del sindaco Federico Lorenzoni.L’apertura rappresenta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

