Riecco finalmente il Ponte Monumentale | via i ponteggi dopo cinque anni di lavori

Dopo cinque anni di lavori, il Ponte Monumentale di via XX Settembre riapre al traffico. Sono stati rimossi i ponteggi, che hanno coperto la struttura per quasi due mesi. Ora il ponte torna a mostrare il suo volto originale e i cittadini possono attraversarlo di nuovo senza ostacoli. La città si prepara a riaccogliere i passanti e i mezzi, dopo un intervento di restauro che ha richiesto tempo e pazienza.

Il ponte, costruito nel 1890, è di nuovo finalmente libero dai ponteggi dopo un maxi intervento di restyling mai avviato prima Dopo cinque anni di lavori - e quasi due mesi per la rimozione dei ponteggi - torna finalmente al suo splendore il Ponte Monumentale di via XX Settembre. Il primo intervento nel 2020, con l'installazione di ponteggi e reti dopo la caduta di calcinacci dalle volte. Azioni propedeutiche a un restyling completo del ponte, per la prima volta dopo la sua costruzione nel 1890. Due anni dopo, a fine 2022, il progetto definitivo di restauro venne approvato dalla giunta Bucci, dopo aver ottenuto il via libera dalla Sovrintendenza.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Ponte Monumentale Ponte Monumentale, rimozione ponteggi al via: chiusure, limiti e percorsi alternativi Al via le operazioni di rimozione dei ponteggi sul Ponte Monumentale di Genova, con conseguenti modifiche alla viabilità. Regalo di Natale per don Arialdo. Il ponte riapre dopo anni di lavori e ’libera’ San Gianni dall’isolamento Il ponte di San Gianni riapre dopo anni di lavori, offrendo un importante miglioramento ai collegamenti della zona. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Con lo smontaggio degli ultimi ponteggi – a più di cinque anni dalla comparsa delle reti di protezione – può dirsi finalmente** concluso l’intervento di restauro del Ponte Monumentale in via XX Settembre**, intervento finanziato dal Pnrr con 3,3 milioni di euro... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.