L'interruzione dei corsi del Sistema duale in Calabria mette a rischio il percorso formativo di numerosi studenti, generando preoccupazione tra famiglie e istituzioni. La sospensione improvvisa solleva interrogativi sulla continuità educativa e sull'impatto a lungo termine per i giovani coinvolti, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire la continuità dell'apprendimento.

Un’interruzione improvvisa, che rischia di trasformarsi in una frattura nel percorso educativo di decine di ragazzi. È quanto denuncia il consigliere regionale Francesco De Cicco, presidente del gruppo Democratici Progressisti, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale in merito alla sospensione dei corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) gestiti dall’ente A.Me. Aura Mediterranea, nell’ambito del Sistema duale finanziato con risorse del PNRR. L'articolo Calabria, stop ai corsi del Sistema duale: “Studenti lasciati senza percorso formativo”. Interrogazione . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it