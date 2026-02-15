Polizia locale ecco i dati del distretto correggese In un anno più di 16mila sanzioni e 4mila controlli

La polizia locale del distretto di Correggio ha emesso oltre 16.000 multe e effettuato più di 4.000 controlli nel corso dell’ultimo anno, una cifra che testimonia un’attività intensa. Questa comunicazione arriva durante la festa di San Sebastiano nella basilica di San Quirino, dove le autorità hanno partecipato alla messa. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta notare anche in strada, con pattuglie che hanno vigilato sul rispetto delle norme.

In occasione della recente celebrazione del patrono San Sebastiano – con una messa nella basilica di San Quirino alla presenza delle autorità locali – anche la polizia locale della Pianura reggiana, del distretto di Correggio, ha ufficializzato i dati dell'attività nell'anno scorso. Gli agenti coordinati dal comandante Tiziano Toni hanno effettuato controlli su quasi 4.700 veicoli, con sedicimila sanzioni per infrazioni al codice della strada, di cui 9.091 per velocità pericolosa o eccessiva, 69 sanzioni per utilizzo del telefonino durante la guida, 205 auto senza copertura assicurativa, 87 rimozioni per divieto di sosta.