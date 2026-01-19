Più controlli e nuove strategie la polizia locale chiude l' anno con un importante cambio di passo

Il 2025 si conclude per la polizia locale di Reggio Calabria con un percorso di rinnovamento e maggiori controlli. Grazie all’adozione di nuove strategie e all’intensificazione delle attività, si registrano progressi significativi nella tutela della sicurezza urbana. Un anno che ha segnato un’importante fase di evoluzione per le forze dell’ordine locali, orientate a garantire un ambiente più sicuro e ordinato per cittadini e visitatori.

Crescono fino al 25% le attività del corpo: oltre 85 mila infrazioni accertate, nuovi presidi in aeroporto e sul mare, più prevenzione e prossimità ai cittadini Il 2025 si chiude per la polizia locale di Reggio Calabria come un anno di innovazione, numeri in crescita e risultati concreti sul fronte della sicurezza urbana. In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo, il comandante Salvatore Zucco ha presentato il rendiconto delle attività svolte nel corso dell'anno, alla presenza del sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia e dell'assessora alla Polizia Locale Giuggy Palmenta.

