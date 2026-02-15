Poliambulatori di Solofra elogio alla professionalità | il racconto di due sorelle

Due sorelle di Solofra raccontano un episodio positivo vissuto negli ambulatori dell’ospedale locale, dove hanno ricevuto assistenza efficace e cortese durante una visita medica.

Siamo due sorelle e ci sentiamo in dovere di condividere pubblicamente ciò che nei giorni scorsi è accaduto presso gli ambulatori dell’ospedale di Solofra per alcune visite. Nonostante la nostra apprensione, non ci aspettavamo di uscirne con il sorriso. “Siamo rimaste senza parole per la cortesia, la professionalità e la gentilezza del personale infermieristico che lavora presso le piastre ambulatoriali. – spiegano due professioniste che hanno effettuato delle prestazioni ambulatoriali a Solofra – Fin dal primo momento ci siamo sentite ascoltate, rispettate e considerate come persone e poi come pazienti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Domani alle 18, al Teatro C’art di Castelfiorentino, va in scena