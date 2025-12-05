Così ho conosciuto le mie tre sorelle L' esilarante racconto di Christian De Sica

Il Maurizio Costanzo Show è stato il più longevo talk show andato in onda sulla televisione italiana: per 42 edizioni ha intrattenuto generazioni di telespettatori con il giusto mix di leggerezza e di approfondimento. Per le poltrone del teatro Parioli prima, e del Teatro 5 degli Studi Voxson dopo, sono passati i più grandi interpreti della televisione, del cinema e della cultura, nazionali e internazionali. Uno dei frequentatori più amati dal pubblico, che è stato ospite tante volte di Maurizio Costanzo, è Christian De Sica, figlio del grande Vittorio, che in una delle sue presenze ha raccontato con la sua nota ironia come è venuto a conoscenza di avere tre sorelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Così ho conosciuto le mie tre sorelle...". L'esilarante racconto di Christian De Sica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#olbia – È venuto a mancare Carlo Ricciu, impresario molto conosciuto in Sardegna e oltre mare per la sua attività. Persona rispettosa e benvoluta da tutti, lascia un grande vuoto. Siamo vicini alle sorelle in questo momento di profondo dolore e porgiamo le n - facebook.com Vai su Facebook

Andriy Shevchenko: «Grazie a Giorgio Armani ho conosciuto l'amore di Kristen, era affettuoso con i miei figli» - É reduce da un pranzo istituzionale con i dirigenti federali della Francia, impegno che ha preceduto la gara di qualificazione al Mondiale del 2026 dell’Ucraina. Riporta corriere.it

«Ho passato un'adolescenza solitaria, non avevo nessuno con cui uscire a causa della mia timidezza, ed ero disperata. Poi ho conosciuto Lei. Per anni è stata la mia unica ... - E mentre il weekend bussa alla porta messaggero di relax e ore di sonno da recuperare, puntuale come l’ora legale appena entrata in vigore, esce questa nuova puntata di Segreti qui su Vanity Fair. Secondo vanityfair.it

«Così ho cercato mio padre tra chi lo ha conosciuto» - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Riporta corriere.it