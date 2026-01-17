Domani alle 18, al Teatro C’art di Castelfiorentino, va in scena

CASTELFIORENTINO Domani alle ore 18 il Teatro C’art di Castelfiorentino ospita “ Lei Lear “, con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, regia di André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco. Immaginiamo che due immarcescibili personaggi shakespeariani siano condotti, dalla mano di due creatrici contemporanee senza scrupoli, nell’assurdo universo di Samuel Beckett. Cosa potrebbe succedere? Che strana metamorfosi subirebbero i loro nitidi profili, i loro brillanti discorsi, le loro tragedie, il loro destino? Due sorelle malvagie – Goneril e Reagan – si dibattono simultaneamente in un doppio legame. Procedono quasi perennemente a braccetto, parlano all’unisono o specularmente, indissolubilmente unite e separate dalla stessa sete di potere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lei Lear". Il tragico destino di due sorelle

