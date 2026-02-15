Plebiscito espugna Modena e chiude primo il girone d' andata

Il CS Plebiscito Padova ha vinto a Modena, portando a casa una vittoria importante che gli permette di chiudere il primo scorcio della stagione in testa alla classifica della Serie B maschile di pallanuoto. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, sfruttando la qualità del proprio gioco contro una squadra che aveva il vantaggio del pubblico di casa. La partita si è conclusa con un risultato che premia la continuità e la crescita dei veneti, che hanno mantenuto alta la concentrazione fino alla fine.

Il Plebiscito Padova sconfigge il Penta Modena 9-7 e chiude l'andata in vetta, a pari punti con Osimo. Coach Marinelli: «Partita sofferta, ma vittoria importantissima. Ora concentrazione sul ritorno» Missione compiuta. Il CS Plebiscito Padova fa valere classifica e personalità, espugna la piscina Dogali di Modena e chiude il girone d'andata al comando del campionato della Serie B maschile di pallanuoto. Finisce 9-7 contro il Penta Modena, al termine di una gara meno scintillante del previsto, ma gestita con maturità nei passaggi decisivi. A trascinare l'attacco è Francesco Maccà, autore di quattro reti pesanti.