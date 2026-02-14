Il Comune di Arezzo ha annunciato nuove regole per la Fiera della Madonna del Conforto, a causa dell’aumento dei visitatori. Durante l’evento, le strade saranno chiuse al traffico e verranno installati più punti di raccolta rifiuti per evitare l’accumulo di spazzatura. La polizia municipale intensificherà i controlli per garantire sicurezza e ordine in tutta la zona della fiera.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Fiera della Madonna del Conforto: le disposizioni per il decoro e la vivibilità urbana.In occasione della ricorrenza della Madonna del Conforto e della fiera che si svolge nella stessa giornata di domenica 15 febbraio in via Ricasoli, piazza della Libertà e in una porzione dell'area di parcheggio di via Giuseppe Pietri, a tutela del decoro e della vivibilità urbana è stata firmata dal sindaco un'ordinanza che prevede, a partire dalle ore 06:00 fino alla mezzanotte, il divieto per i titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali (esercizi in sede fissa, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, distributori automatici anche ubicati all'interno degli esercizi sopra indicati), i cui locali sono ubicati entro il raggio di 200 metri da piazza della Libertà, di somministrare per asporto e di vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine.

Il sindaco di Arezzo ha firmato un’ordinanza per mantenere l’ordine e la sicurezza durante la Fiera della Madonna del Conforto, che si terrà domenica 15 febbraio, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di problemi legati alla gestione dell’evento.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà nuovamente a Arezzo per partecipare alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio.

