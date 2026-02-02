In viaggio nella città fantastica | Usare meno cemento e più legno

Un grande occhio gigante osserva dall’alto una città che si mostra sempre più grigia e costruita in cemento. Gli abitanti si chiedono se sia possibile cambiare rotta, usare meno asfalto e più legno, per rendere l’ambiente più vivibile. Intanto, alcuni cittadini cominciano a proporre idee per trasformare il volto della città, puntando a un futuro meno inquinato e più sostenibile.

C’era una volta un occhio gigante che guardava dall’alto il mondo. Quello che vedeva, però, non era molto bello. C’era una città grigia, sporca e inquinata, fatta di cemento e asfalto. Era una città dove il cielo a volte non si vedeva. Noi bambini abbiamo iniziato a sognare una città diversa, una città fantastica e ci siamo chiesti: chi ha detto che i sogni non possono avverarsi? Nella nostra città esiste una regola d’oro, scritta in stampatello grande: “ Vietato il cemento “. Abbiamo deciso di dire addio alle strade puzzolenti e ai palazzi tristi, quelli che sembrano scatole grigie. Se chiudiamo gli occhi, in questa nuova città non sentiamo più i rumori ma il canto degli uccellini “ Cip cip ” tra i rami. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’area ex Isotta a Saronno si prepara a un nuovo volto, con un progetto che punta a ridurre l’uso del cemento e aumentare gli spazi verdi.

