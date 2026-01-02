Top 100 giocatori più forti al mondo | ce ne sono 8 dell’Inter
La lista dei top 100 giocatori più forti al mondo include quest'anno otto calciatori dell'Inter, a testimonianza della qualità e dell'importanza del club nel panorama internazionale. Questo riconoscimento sottolinea come l’Inter non solo abbia una squadra competitiva, ma anche singoli atleti di alto livello, capaci di distinguersi nel calcio globale. La presenza di più rappresentanti del club in questa classifica evidenzia la solidità e la crescita continua del progetto sportivo nerazzurro.
Top 100 giocatori più forti al mondo. L’Inter si conferma ai vertici del calcio mondiale anche sul piano individuale. Nella prestigiosa classifica dei Top 100 giocatori più forti del pianeta, stilata da The Guardian, figurano ben otto calciatori nerazzurri, un dato che certifica il peso internazionale dell’attuale rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il più alto in graduatoria tra gli interisti è Lautaro Martinez, che si piazza al 20° posto assoluto: un riconoscimento importante per il capitano, sempre più leader tecnico e carismatico della squadra. Subito dietro, ma comunque nella parte alta della classifica, compare Denzel Dumfries, valutato al 40° posto, a testimonianza dell’impatto costante dell’olandese sulla corsia destra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
