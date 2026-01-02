Top 100 giocatori più forti al mondo | ce ne sono 8 dell’Inter

La lista dei top 100 giocatori più forti al mondo include quest'anno otto calciatori dell'Inter, a testimonianza della qualità e dell'importanza del club nel panorama internazionale. Questo riconoscimento sottolinea come l’Inter non solo abbia una squadra competitiva, ma anche singoli atleti di alto livello, capaci di distinguersi nel calcio globale. La presenza di più rappresentanti del club in questa classifica evidenzia la solidità e la crescita continua del progetto sportivo nerazzurro.

