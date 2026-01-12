Nasconde un arsenale di armi ed esplosivi in un appartamento | pistole bombe carta e tritolo Indagini in corso
Nella provincia di Latina, sono state rinvenute armi e materiale esplosivo in un appartamento, tra cui pistole, bombe carta e tritolo. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’operazione e le eventuali implicazioni. L’intervento si inserisce in un quadro di attività di controllo e prevenzione sul territorio.
Pistole, bombe carta, tritolo: questi i ritrovamenti nella provincia pontina, a Latina Scalo e a San Felice Circeo. Indagini della polizia in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
