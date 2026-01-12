Nasconde un arsenale di armi ed esplosivi in un appartamento | pistole bombe carta e tritolo Indagini in corso

Nella provincia di Latina, sono state rinvenute armi e materiale esplosivo in un appartamento, tra cui pistole, bombe carta e tritolo. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’operazione e le eventuali implicazioni. L’intervento si inserisce in un quadro di attività di controllo e prevenzione sul territorio.

#Cronaca L’arsenale “fantasma” di Sant’Antonio Abate: scoperte 5 pistole modificate e proiettili da guerra - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.