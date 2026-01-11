Blitz della polizia | sequestrate bombe carta e pistole Trovato ordigno artigianale pieno di tritolo

Nella recente operazione di polizia sono stati sequestrati armi clandestine, bombe carta e un ordigno artigianale contenente 250 grammi di tritolo. L’intervento ha portato al ritrovamento di un consistente arsenale, contribuendo alla sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità organizzata. Le autorità proseguono le indagini per approfondire i dettagli e individuare eventuali collegamenti.

Un arsenale di armi, anche clandestine, bombe carta e anche un ordigno artigianale con 250 grammi di tritolo. E’ la scoperta che la polizia ha fatto nei giorni scorsi in un appartamento a San Felice Circeo nell’ambito delle attività che in queste settimane stanno interessando l’intero territorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

