Missione compiuta per Sara Curtis e Silvia Di Pietro nelle semifinali dei 50 stile libero femminili degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), le due azzurre sono entrate in finale col secondo e ottavo tempo. Una prestazione in cui alcuni fattori hanno inciso. Curtis è attesa da una sessione serale piuttosto impegnativa, pensando alle semifinali dei 50 dorso e alla finale dei 100 stile libero. Non facile gestire il tutto. La piemontese, dunque, è parsa meno convincente del mattino nella seconda vasca, ma comunque il crono di 23?49 è di grande valore, consentendole di entrare col secondo tempo nell’atto conclusivo di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis in finale col 2° tempo nei 50 sl negli Europei in vasca corta. Di Pietro c’è col brivido