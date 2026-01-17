Napoli vittoria col brivido | Lobotka gol ma è strage di infortuni Tre big KO

Il Napoli ha conquistato una vittoria sofferta contro il Sassuolo, grazie a un gol di Lobotka. Tuttavia, la partita è stata segnata da una serie di infortuni che coinvolgono tre giocatori chiave, generando preoccupazione in vista delle prossime gare. La vittoria consente ai partenopei di interrompere una serie di pareggi, ma il club dovrà fare i conti con le assenze e le criticità emerse.

VITTORIA E ALLARME ROSSO. Il Napoli batte il Sassuolo 1-0 grazie al gol lampo di Lobotka (7?) e interrompe la striscia di tre pareggi consecutivi. La gioia per i tre punti, che tengono gli azzurri a -6 dall’Inter, è però offuscata da una vera e propria ecatombe: Elmas (colpo alla testa), Rrahmani (muscolare) e Politano (infortunato ma rimasto in campo per cambi finiti) sono usciti malconci. Nota lieta il debutto da titolare del giovane Vergara, applaudito dal Maradona. Stop per Rrahmani: problema muscolare per il difensore contro il Sassuolo Chi ha segnato in Napoli-Sassuolo e quali sono gli infortunati del Napoli?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

