Gabriele Muccino, noto regista e sceneggiatore, approda al teatro con la sua opera

© Vanityfair.it - Gabriele Muccino debutta a teatro con A casa tutti bene: «Il mio amore è il cinema, ma ormai si è ridotto a pochissimi film-evento all'anno»

Dopo il film di successo e la serie tv, tornano le nevrosi della famiglia Ristuccia, questa volta live sul palcoscenico. La tournée partirà da Catania l’8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

