Gabriele Muccino debutta a teatro con A casa tutti bene | Il mio amore è il cinema ma ormai si è ridotto a pochissimi film-evento all' anno
Gabriele Muccino, noto regista e sceneggiatore, approda al teatro con la sua opera
Dopo il film di successo e la serie tv, tornano le nevrosi della famiglia Ristuccia, questa volta live sul palcoscenico. La tournée partirà da Catania l’8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Gabriele Muccino, a 58 anni esordio da regista a teatro: «Il mio grande amore resta il cinema, ma vorrei portare in scena anche "L'ultimo bacio"»
Leggi anche: Film di Natale: l'amore non va in vacanza, ma noi sì. Perché riguardiamo ogni anno questo film ormai diciottenne?
Gabriele Muccino, 'debutto a teatro, ma non è un piano B'; Gabriele Muccino debutta a teatro: “Non è un piano B, le emozioni sono diverse”; Gabriele Muccino debutta a teatro con A casa tutti bene; A casa tutti bene in palcoscenico: dopo il film e la serie, Gabriele Muccino debutta in teatro.
Gabriele Muccino debutta a teatro (andando sul sicuro) con “A casa tutti bene”: il racconto - In attesa del nuovo film in arrivo il 29 gennaio, Gabriele Muccino esordisce come regista teatrale con A casa tutti bene: scelta ... style.corriere.it
Catania, al Teatro ABC debutta “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino: prima regia teatrale per il cineasta - “A casa tutti bene”, il celebre film di Gabriele Muccino, diventa uno spettacolo teatrale che segna il debutto del regista alla regia teatrale. corrieretneo.it
Gabriele Muccino rompe gli schemi: debutta a teatro mentre il cinema attraversa “un momento difficilissimo” - Da A casa tutti bene al palcoscenico, il regista rivendica la sua libertà creativa e difende un’arte che deve restare scomoda ... giornalelavoce.it
Tra le vie di Tangeri, ogni loro certezza sta per crollare. Un primo sguardo a "Le Cose Non Dette", il nuovo film di Gabriele Muccino dal 29 gennaio al cinema. Con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e - facebook.com facebook
Gabriele Muccino debutta a teatro: “Non è un piano B, le emozioni sono diverse” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.