Gabriele Muccino presenta il suo adattamento teatrale di

Gabriele Muccino debutta a teatro firmando l’adattamento del suo celebre A casa tutti bene: nel cast Giuseppe Zeno e Anna Galiena, ecco tutte le date della tournée 20262027. Gabriele Muccino, vincitore del David di Donatello dello Spettatore per A casa tutti bene e premio speciale David di Donatello nel 2015, regista e sceneggiatore di grande successo nel cinema italiano, firma per la prima volta una regia teatrale proprio con l’adattamento del suo celebre film A casa tutti bene. Scritto da Muccino con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison e prodotto da Best Live in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, il testo trae origine dal film omonimo scritto da Muccino e Paolo Costella. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Gabriele Muccino debutta a teatro col suo celebre A casa tutti bene: tutte le date della tournée

