Alessandro Bastoni è finito sotto accusa dopo la partita tra Inter e Juventus, disputata ieri sera. Secondo il tecnico dei nerazzurri, Brocchi, il difensore ha esagerato con una simulazione durante il match. Bastoni ha tentato di attirare l’attenzione dell’arbitro su un contatto che, secondo Brocchi, non c’era. La scena ha acceso polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che discutono sulla correttezza del gesto.

Una partita rovinata da un errore arbitrale: Inter-Juventus 3-2 sembrava poter essere una gara aperta e bellissima, ma al termine di un combattuto primo tempo l'arbitro La Penna ha preso un clamoroso abbaglio espellendo Kalulu (per doppio giallo) e non accorgendosi di una chiara simulazione di Bastoni (anche lui già ammonito). Un errore clamoroso che ha purtroppo falsato l'intera partita. La Juventus ha comunque giocato una gara davvero bella, anche con l'uomo in meno. Presente negli studi di DAZN anche l'ex giocatore e allenatore del Milan Cristian Brocchi. LEGGI ANCHE: Athekame crescita continua: assist decisivo con il Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brocchi: “Qui è il regolamento che parla chiaro. Bastoni ha simulato”

Rocchi ha dichiarato che l’arbitro ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato Bastoni di aver simulato un fallo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.