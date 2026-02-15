Pisa ricorda il vigile Masi | 12.800 euro all’AIPD per sostenere chi affronta la sindrome di Down
Pisa ha deciso di devolvere 12.800 euro in memoria del vigile Masi, ucciso in servizio, per aiutare le persone con sindrome di Down. La somma, raccolta durante un evento commemorativo, verrà destinata all’AIPD, l’associazione italiana persone Down, che offre supporto e servizi alle famiglie. Questa iniziativa vuole ricordare il vigile e allo stesso tempo fare del bene a chi ha bisogno di assistenza speciale.
Pisa Onora un Eroe e Sostiene le Persone Down: 12.800 Euro dal Memorial Masi all’AIPD. Pisa ha dimostrato ancora una volta il suo cuore solidale con la consegna di un contributo di 12.800 euro all’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) della sezione locale. La somma, frutto della 19ª edizione del Memorial Masi, un evento dedicato alla memoria del vigile del fuoco Saverio Masi, è stata ufficialmente consegnata il 14 febbraio 2026 presso la caserma del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Un Ricordo che Si Rinnova Ogni Anno. Il Memorial Masi è nato quasi due decenni fa come un’iniziativa per onorare la figura di Saverio Masi, un vigile del fuoco scomparso tragicamente in servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rivalutazione pensioni 2026: +3,12 euro netti minime, +9 euro su 632-800 euro, +11 euro su 1.000 euro, +17 euro su 1.500 euro
A Natale ‘Mai da soli’, musica e solidarietà per sostenere chi affronta una separazione
In occasione del Natale, l'evento ‘Mai da soli’ unisce musica e solidarietà per offrire un momento di allegria e supporto a chi affronta una separazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Memorial Masi: all'Associazione Italiana Persone Down un importante contributo per sostenere l'attività; Memorial Masi, 12.800 euro all’AIPD; Auto avvolta dalle fiamme: intervengono i Vigili del fuoco.
Pisa, i Vigili del fuoco si inginocchiano per le vittime di Gaza. Il Viminale: «Erano in divisa, discredito su tutti i pompieri»È accaduto a Pisa, durante la manifestazione sui lungarni del 22 settembre 2025, nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e Gaza. «Io e altri ... corrierefiorentino.corriere.it
Pisa: Fratoianni, 'difendiamo Vigili Fuoco per difendere libertà di tutti'Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Quel che è certo è che il Governo Meloni ha proprio la memoria corta perché, oltre a dimenticare ciò che sta accadendo a Gaza ancora oggi, sembra non ricordare nemmeno ciò ... iltempo.it
Luisa Quaglia Tour Guide. . Dove stava davvero il porto di Pisa Le fonti erano chiarissime. Cicerone, nel 56 a.C., ricorda lo scalo di Labro, collocato tra Vada e la foce dell’Arno, da cui Pompeo sarebbe partito per la Sardegna. Un nome che potrebbe indicare facebook
#Milan, ricordi l'andata con il #Pisa Gli errori da evitare e una differenza cruciale #SerieA #SempreMilan x.com