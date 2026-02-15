Pisa ricorda il vigile Masi | 12.800 euro all’AIPD per sostenere chi affronta la sindrome di Down

Pisa ha deciso di devolvere 12.800 euro in memoria del vigile Masi, ucciso in servizio, per aiutare le persone con sindrome di Down. La somma, raccolta durante un evento commemorativo, verrà destinata all’AIPD, l’associazione italiana persone Down, che offre supporto e servizi alle famiglie. Questa iniziativa vuole ricordare il vigile e allo stesso tempo fare del bene a chi ha bisogno di assistenza speciale.

Pisa Onora un Eroe e Sostiene le Persone Down: 12.800 Euro dal Memorial Masi all’AIPD. Pisa ha dimostrato ancora una volta il suo cuore solidale con la consegna di un contributo di 12.800 euro all’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) della sezione locale. La somma, frutto della 19ª edizione del Memorial Masi, un evento dedicato alla memoria del vigile del fuoco Saverio Masi, è stata ufficialmente consegnata il 14 febbraio 2026 presso la caserma del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Un Ricordo che Si Rinnova Ogni Anno. Il Memorial Masi è nato quasi due decenni fa come un’iniziativa per onorare la figura di Saverio Masi, un vigile del fuoco scomparso tragicamente in servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

