A Natale ‘Mai da soli’ musica e solidarietà per sostenere chi affronta una separazione

In occasione del Natale, l'evento ‘Mai da soli’ unisce musica e solidarietà per offrire un momento di allegria e supporto a chi affronta una separazione. Una serata dedicata alla condivisione e alla speranza, per creare un’atmosfera di calore e solidarietà in vista delle festività natalizie.

Musica e allegria per una serata da trascorrere in compagnia in attesa del Natale, sotto il segno della solidarietà. L'appuntamento è per sabato 13 alle 20.30 in Sala Estense, con la quarta edizione di ‘A Natale mai da soli’, evento di musica e intrattenimento promosso dall'associazione Mai da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

A Natale non danziamo mai da soli. Danzano i ricordi, le risate passate, le persone che ci hanno cresciuti… e tutte quelle emozioni che tornano a farci brillare gli occhi. In ogni passo c’è un pezzo di storia, in ogni sorriso un momento che vale la pena custodire. - facebook.com Vai su Facebook