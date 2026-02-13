Pisa-Milan i rossoneri vincono nel finale | tre punti importantissimi per Allegri

Il Milan ha conquistato una vittoria all’ultimo minuto contro il Pisa, che si è difeso con determinazione ma non è riuscito a evitare la sconfitta. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando un gol decisivo ha regalato i tre punti ai rossoneri. Il Pisa, invece, rimane in zona retrocessione, ancora alla ricerca di una vittoria che manca da diverse partite.

Il Milan strappa tre punti pesantissimi alla Cetilar Arena, superando un Pisa combattivo che resta però inchiodato nei bassifondi della classifica. La sfida, terminata 1-2, è stata caratterizzata da continui colpi di scena, un rigore fallito e giocate dei singoli che hanno spostato l'equilibrio in favore della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Nonostante una prestazione orgogliosa davanti al proprio pubblico, i toscani non sono riusciti a contenere la qualità tecnica dei rossoneri nei momenti cruciali della ripresa. L'avvio di gara e il lampo di Loftus-Cheek. La partita inizia su ritmi piuttosto blandi, con il Milan che cerca di gestire il possesso palla senza però affondare il colpo con troppa convinzione. Luka Modric ha deciso la partita, regalando al Milan una vittoria di misura contro il Pisa. Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell'area ed è stato ammonito dall'arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto.