Pioggia e disagi in città | viale Maraini allagata traffico rallentato
A causa della forte pioggia che si è abbattuta a Rieti, viale Maraini si è allagato, creando grandi problemi al traffico cittadino. Automobilisti si sono trovati bloccati nel caos, mentre le auto si sono accumulate nelle strade sommerse dall’acqua. La pioggia intensa ha colpito anche altre zone, costringendo le autorità a intervenire per gestire le criticità. Domenica si prevede un miglioramento del tempo, con il sole che potrebbe fare capolino.
Rieti alle prese con la pioggia: allagamenti a viale Maraini e traffico in tilt, domenica di sole in arrivo. Rieti è stata colpita da una giornata di pioggia intensa che ha causato allagamenti, in particolare in viale Maraini, e rallentamenti del traffico in diverse zone della città. Le precipitazioni, protrattesi per l'intera giornata di oggi, 15 febbraio 2026, dovrebbero cessare in serata, aprendo la prospettiva di una domenica soleggiata con temperature comprese tra i 4 e i 13 gradi. La situazione ha messo in luce la vulnerabilità del sistema di smaltimento delle acque e sollevato interrogativi sulla necessità di investimenti mirati per migliorare la resilienza del territorio.
Pioggia a Napoli, allagata via Acton e traffico in tilt
A Napoli, le intense piogge della notte hanno causato allagamenti e danni alle strade nel centro della città.
Pioggia a Napoli, allagata arteria centrale: traffico in tilt
A Napoli, la forte pioggia della notte ha causato allagamenti e danni alle strade del centro, provocando disagi e rallentamenti nel traffico.
