Pioggia a Napoli allagata arteria centrale | traffico in tilt

A Napoli, la forte pioggia della notte ha causato allagamenti e danni alle strade del centro, provocando disagi e rallentamenti nel traffico. La situazione ha reso difficile il transito nelle arterie principali, con conseguenti disservizi per i cittadini e i mezzi di trasporto. La città sta intervenendo per gestire le criticità e ripristinare la normale viabilità il prima possibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Traffico in tilt in pieno centro a Napoli a causa di allagamenti e buche nell’asfalto provocati dalla copiosa pioggia della notte. Su via Acton, l’arteria che collega via Marina alla Riviera di Chiaia attraversando il tunnel della Vittoria, decine di buche costringono gli automobilisti a ridurre al minimo la velocità per evitarle mentre in un altro punto la carreggiata allagata è presidiata da un’auto della Polizia Municipale che devia il traffico su una sola corsia. L’area è stata interessata a lavori di ripavimentazione che hanno rilevato da subito problemi di tenuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pioggia a Napoli, allagata arteria centrale: traffico in tilt Pioggia e incidente in autostrada, traffico in tiltMartedì 13 gennaio 2026, il traffico nel nodo genovese ha subito forti rallentamenti a causa di pioggia intensa e di un incidente in autostrada. Pioggia e maltempo, terminal chiusi per il vento e traffico in tiltMartedì 16 dicembre, la regione è stata colpita da intense piogge e condizioni di maltempo, con accumuli pluviometrici significativi nell'entroterra. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Napoli, nuova voragine in via Acton dopo la pioggia: strada allagata, buche e traffico; Allerta meteo nel messinese, ruspe rinforzano argini vicino alle case; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia; Bagnoli, Auricchio Svolta grazie a regia unica e fondi. Giusto lasciare la colmata. Pioggia a Napoli, allagata arteria centrale, traffico in tiltTraffico in tilt in pieno centro a Napoli a causa di allagamenti e buche nell'asfalto provocati dalla copiosa pioggia della notte. (ANSA) ... ansa.it Napoli, nuova voragine in via Acton dopo la pioggia: strada allagata, buche e trafficoIl Comune ha avviato da oltre due mesi con Abc Napoli una indagine sulle condotte fognarie e il sistema di raccolta delle acque ... virgilio.it Le previsioni meteo di domani a Napoli e in Campania: torna la pioggia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.