Pioggia a Napoli allagata via Acton e traffico in tilt

A Napoli, le intense piogge della notte hanno causato allagamenti e danni alle strade nel centro della città. In particolare, via Acton è risultata particolarmente interessata, con l'acqua che ha provocato allagamenti e complicazioni nel traffico. La situazione ha portato a notevoli disagi per gli automobilisti, evidenziando le criticità legate alla gestione delle condizioni meteorologiche estreme.

Traffico in tilt in pieno centro a Napoli a causa di allagamenti e buche nell'asfalto provocati dalla copiosa pioggia della notte. Su via Acton, l'arteria che collega via Marina alla Riviera di Chiaia attraversando il Tunnel della Vittoria, decine di buche costringono gli automobilisti a ridurre al minimo la velocità per evitarle mentre in un altro punto la carreggiata allagata è presidiata da un'auto della Polizia Municipale che devia il traffico su una sola corsia. L'area è stata interessata a lavori di ripavimentazione che hanno rilevato da subito problemi di tenuta.

