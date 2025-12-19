Maltempo a Dubai piogge torrenziali e allagamenti | traffico in tilt

Il maltempo ha investito Dubai con piogge torrenziali e temporali intensi, portando allagamenti diffusi e gravi disagi alla viabilità. La città, solitamente soleggiata, si trova ora a fronteggiare un’improvvisa emergenza meteorologica che ha messo a dura prova infrastrutture e cittadini. Le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

(LaPresse) Forti piogge e temporali hanno colpito Dubai, provocando allagamenti in diversi quartieri della città e causando gravi disagi alla circolazione. Le precipitazioni intense hanno trasformato numerose strade in corsi d’acqua, rendendo difficili gli spostamenti e riducendo la visibilità in varie zone urbane. Il Centro Nazionale di Meteorologia degli Emirati Arabi Uniti ha segnalato condizioni meteo instabili e imprevedibili, con nuvole sparse accompagnate da piogge, tuoni, fulmini e possibili grandinate in alcune aree. Le autorità hanno invitato la popolazione alla massima prudenza. I mezzi comunali sono intervenuti con autocisterne per rimuovere l’acqua accumulata e cercare di ripristinare la viabilità, mentre le autorità locali hanno disposto la chiusura di spiagge e parchi pubblici per due giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

