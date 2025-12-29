Pio Esposito a Sky | Passare dalla B a questi livelli in così poco tempo era difficile da credere devo essere sincero e dire che…
Dopo la vittoria contro l’Atalanta, l’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha commentato il suo percorso di crescita. In un’intervista a Sky, ha dichiarato che passare dalla Serie B a livelli così elevati in breve tempo è stato difficile da credere, sottolineando la sorprendente rapidità del suo sviluppo. Le sue parole riflettono la soddisfazione personale e la consapevolezza delle sfide affrontate lungo il cammino.
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, si è espresso così al termine del match vinto in campionato contro l’Atalanta. Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Inter, Francesco Pio Esposito ha commentato così la vittoria ottenuta nel 17° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. SPECIALIZZATO NEGLI ASSIST? – « A prescindere dal gol o dall’assist cerco sempre di fare la scelta giusta quando mi trovo lì davanti e oggi la scelta giusta era servire Lautaro che era da solo. La vittoria è importantissima, soprattutto perché arrivata in un campo difficilissimo, è una vittoria che vale tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Pio Esposito, il commento dell’opinionista è da non credere: tifosi rimasti spiazzati
Leggi anche: Pandev si complimenta: «C’è un aspetto che mi sta sorprendendo particolarmente. Su Pio Esposito ho molto da dire»
Pio Esposito dopo Atalanta-Inter: Sono felice, ma non voglio accontentarmi. VIDEO; Esposito: “Vittoria importantissima. Cerco di non accontentarmi. Era difficile credere…”; Esposito: Gol in Nazionale importanti, non voglio accontentarmi. E sul minutaggio...; Pagelle Atalanta-Inter 0-1: Lautaro-Pio Esposito, la nuova coppia nerazzurra. Djimsiti, un errore che pesa.
Esposito: “Vittoria importantissima. Cerco di non accontentarmi. Era difficile credere…” - Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: " Specializzato negli assist? msn.com
Lautaro Martinez e la frase d'elogio a Pio Esposito in tv: "Date retta a me..." - Il capitano dell'Inter non ha lesinato parole cariche di stima per il giovane collega di reparto, autore dell'assist per il gol vittoria in trasferta contro l'Atalanta ... corrieredellosport.it
SKY - Inter, la probabile formazione contro il Genoa, chance dal 1' per Pio Esposito - Dopo il ko in Champions League contro il Liverpool, l’Inter torna in campo per provare a proseguire il suo inseguimento alla vetta della classifica. napolimagazine.com
+++fiamma d'artista+++ Vogliono far passare la fiamma sul corso contromano rispetto al flusso di.luci d'artista. X favore, FATELO! Scoppia il caso fiammad'artista. E anche Esposito di lira tv inizia ad avere poca "fiducia". Ps che bella salerno manco a natale si s - facebook.com facebook
"Pio Esposito il nuovo Vieri Penso che chi lo dice non ci capisca poi molto... Ai miei tempi dicevano che ero il nuovo Boninsegna, ma Pio ha caratteristiche diverse dalle mie. È più simile, come struttura, a Toni, altro bomber vero. Sta andando benone quand x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.