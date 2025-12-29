Pio Esposito a Sky | Passare dalla B a questi livelli in così poco tempo era difficile da credere devo essere sincero e dire che…

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, l’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha commentato il suo percorso di crescita. In un’intervista a Sky, ha dichiarato che passare dalla Serie B a livelli così elevati in breve tempo è stato difficile da credere, sottolineando la sorprendente rapidità del suo sviluppo. Le sue parole riflettono la soddisfazione personale e la consapevolezza delle sfide affrontate lungo il cammino.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, si è espresso così al termine del match vinto in campionato contro l’Atalanta. Intervenuto nel corso del postpartita di  Atalanta Inter,  Francesco Pio Esposito  ha commentato così la vittoria ottenuta nel 17° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Sky Sport. SPECIALIZZATO NEGLI ASSIST? – « A prescindere dal gol o dall’assist cerco sempre di fare la scelta giusta quando mi trovo lì davanti e oggi la scelta giusta era servire Lautaro che era da solo. La vittoria è importantissima, soprattutto perché arrivata in un campo difficilissimo, è una vittoria che vale tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com

