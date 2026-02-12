Piemonte | Oltre 7.193 firme per rilanciare il trasporto ferroviario regionale tra ritardi e infrastrutture fatiscenti

Piemonte si mobilita per chiedere un miglioramento del trasporto ferroviario regionale. In pochi mesi, sono state raccolte oltre 7.193 firme, soprattutto tra Roma e Torino, dove la situazione delle infrastrutture e i ritardi nei treni sono sotto gli occhi di tutti. La petizione, promossa dal Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile, punta a spingere le autorità a intervenire rapidamente per rendere il servizio più affidabile e dignitoso.

Ferrovie Piemontesi al Bivio: 7.193 Firme per un Trasporto Pubblico Dignitoso. Roma e Torino sono state le tappe di una mobilitazione che ha visto il Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile (Co.M.I.S.) consegnare oltre 7.193 firme alle istituzioni, chiedendo un intervento urgente per migliorare il sistema ferroviario regionale piemontese. L’iniziativa, sostenuta da AMODO – Alleanza Mobilità Dolce, mira a scuotere le autorità e a portare all’attenzione pubblica le criticità che affliggono pendolari e residenti. Una Petizione Radicata nel Disagio Quotidiano. La consegna formale delle firme è avvenuta in due fasi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Pendolaria 2025 di Legambiente evidenzia ancora una volta i significativi limiti nella gestione del trasporto ferroviario regionale in Italia, sottolineando il divario con le eccellenze del Nord Europa.

